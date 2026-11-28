Яна Тодорова е един от лидерите на отбора на Славия до 16 и до 19 години. На 15 години тя вече попадна и в състава на женския тим и във втория отбор, който играе в ББЛ.

Била е част и от националния отбор на България.

"Започнах в първи клас, бях на 7 години, когато Гергана Славчева дойде в училището. И аз се запалих покрай нея. Хареса ми енергията", започна разказа си Яна Тодорова.

Яна Тодорова сподели още, че основна роля да се занимава и до днес с баскетбол е баща й, който също е бил баскетболист.

За първите си стъпки разказа:

"Остана ми с голямо впечатление всичко. Беше нещо ново за мен. Аз още не можех да си връзвам обувките. Бях още много малка. Самата енергия, която като влезеш в залата, е нещо различно. И най-вече треньорите много ме задържаха."

"Треньорите винаги са искали най-доброто за всички ни. И са ни помагали. Работила съм с Гергана Славчева, тя ме е научила на основните неща. След това и Силвия Пеева, и до ден днешен аз още съм с нея. Тя вече наистина ме научи на по-професионален баскетбол. За стрелбата, за завършванията, дрибъл, техника. Аз съм й много благодарна за всичко. Вика ни, така трябва. Радва ни се, също така трябва. Имаме победи и загуби, но това е част от отбора. И сега тренирам с жените с Таня Гатева. Това вече е друго ниво, съвсем професионализъм. И съм много щастлива, че ми се дава такъв шанс да се покажа пред останалите. Със сигурност е много различно. Много по-високо е темпото на играта. Много различен баскетбол, отколкото на подрастващи. Трудно е със сигурност, но даваме всичко от себе си. Аз и моята приятелка от 19-годишните Виктория Димитрова, тя е на 16, и двете се мъчим заедно да си вземем мястото в отбора", обясни Яна Тодорова.

Тя разкри, че за нея най-важно е как се представяш в защита.

"Любимият ми елемент може би е защитата. И това е нещо, което повечето го подценяват. Защото това е много важна роля в цялата игра. И дори ако в нападение не вкарваш толкова, в защита могат да те забележа треньорите. Играя на позиция гард. Винаги съм играла единица. Това е заради височината ми най-вече. Но там се чувствам най-способна да наредя отбора. Човекът, който е на позиция гард, трябва да е голям лидер. Да има добра организация с отбора. Да се разбира с отбора. И най-вече да говори, да има много комуникация от негова страна. Спортът ме промени, дава дисциплина, със сигурност е различно, отколкото някое момиче на моята възраст, което не тренира по никакъв начин. Ежедневието ни е различно. Самото отношение към всичко е различно. Трябва да си по-сериозен, всичко да правиш с желание", сподели 15-годишната баскетболистка.

Тя коментира и нивото на женския баскетбол у нас и работата с Таня Гатева с тима на Славия:

"При нас е много нов отбор. Много ни се дава, което ние трябва да вземем с пълни и се надяваме малко по малко да се изграждаме и ние като отбор, защото в момента леко изоставаме, но всички имаме големи очаквания. Аз виждам голям потенциал в този отбор, защото има много добри играчи, много енергия. Таня Гатева е изключително добър треньор, мотивацията от нейна страна е с енергията, която дава. Тя винаги е усмихната, да, кара ни се, така трябва, но винаги това, че е усмихната, дори когато се кара, след това се шегува с нас."

"Разбира се, че съм щастлива. Харесва ми, че правя това, което обичам. Искам да успея с това нещо. Това е най-важното за мен. Искам да стигна до големите зали, да знаят името ми, да играя за националния отбор. Искам да съм там, да подкрепям държавата ни. Моят идол от националния отбор е Карина Константинова, защото тя играе на моята позиция. Харесва ми как говори, как дриблира, и се надявам някога аз да съм на нейно място там“, сподели Яна.

"Мога да кажа, че харесвам много Таня Гатева като играч, като човек. Тя наистина този сезон много ми помогна и ми дава големи шансове. И не искам да я разочаровам. Силвия Пеева заедно с нея. Те двете са хората до мен в момента. Играя и за двете. И двете имат голямо доверие в мен. Семейството ми идва на моите мачове, подкрепят ме, радват се за мен и за моите успехи. Най-вече бих казала баща ми и брат ми. Защото брат ми играе в футбол в Славия в мъжете. И той също е минавал през подобни неща", разказа талантливата състезателка.

"Най-голямата ми мечта може би е да ме гледат в друга държава да играя. И семейството ми да са там да ме гледат, да ме подкрепят. И да се знае откъде съм минала моя път да стигна до големите зали. Баскетболът трябва да го почувстваш. Аз и моите съотборнички, щом сме в тази зала, го искаме. И правим всичко, което можем, за да се покажем на терена пред останалите. Спортът е здрав. Хубаво е за себе си да тренираш. Да знаеш, че правиш нещо градивно за себе си. С една дума баскетболът е обич. Тренирам в залата на Славия, минала съм много тренировки. Най-вече е обичта между треньорите, съотборниците. Тук като влезеш в залата, от най-малките до жените, се усеща обичта към играта", добави Яна Тодорова.

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