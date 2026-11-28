Затворът в Бобов дол затваря врати. Как ще се отрази на местната икономика и заетостта преместването му в Самораново?

Закриването на затвора не води до съкращаване на служителите, но променя ежедневието им. Те ще работят в Самораново, на около 20 километра от Бобов дол. За местната общност обаче последиците са и икономически.

Елза Величкова, кмет на Бобов дол: "Събота и неделя града така се оживяваше с хора, тия, които идват на свиждане. Все пак това са хора, които пазаруват в Бобов дол." "Те затвориха всичко тук. - Намаляват се още работните места? Намаляват се. Друго, какво. И общината да я закрият, то друго не остана."

Роза Стоилкова, жител на Бобов дол: "Едно предприятие имахме тук, казано и него го взеха. Това е истината. Закриха Бобовдол. Тук гъмжеше от хора. Аз съм 40 години банков служител на първият етаж и банката я закриха вече."

Местните хора имат и други притеснения. В Бобов дол се разпространяват и слухове, че сградата на бившия затвор може да бъде превърната в Център за настаняване на мигранти.

От Министерството на правосъдието, обаче са уверили общината, че подобен вариант не се предвижда за момента.

Елза Величкова, кмет на Бобов дол: "Аз доста се притесних и изпратих едно официално писмо до Министерството на правосъдието. Разговарях лично с заместник-министъра на правосъдието и получих от тях писмо от 10 август 2026 година, че това няма да се случи."

Към момента няма яснота как ще бъде използван огромния сграден фонд на бившия затвор.