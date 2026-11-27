Осемте обвиняеми за участие в организирана престъпна група за незаконно търсене и извършване на археологически разкопки остават в ареста. Съдът е постановил спрямо всички тях най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Мъжете са обвинени, че са участвали в престъпна структура, занимавала се с търсене и разкопаване на археологически обекти без необходимото разрешение от властите, както и с дейности, свързани с откритите културни ценности.

Съдът е приел, че са налице всички законови предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо осемте обвиняеми.

Припомняме, че групата е действала от пролетта на 2025 г. до 26 ноември тази година. Сред обвиняемите е и полицейски служител от София. При специализираната операция бяха иззети 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, 30 златни накита, 15 металотърсача, друга техника и близо 70 000 евро в брой. Ръководител на групата е 50-годишният Евгени Шонов от Дупница.