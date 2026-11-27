Над един милион коледни светлинки ще озарят град Елин Пелин тази вечер. Празничното градче отвори врати преди малко с нова украса, коледен базар и безплатна ледена пързалка.

Стадионът в Елин Пелин е пълност хора, които искат да усетят коления дух. От районната администрация са подготвили за хората коледен базар, музикална програма през целия декември, както и безплатна ледена парзалка за децата до 14-годишна възраст. Възрастните също могат да се качат на ледената парзалка, като заплатят билет, който е символично дарение за инициатива на общината, която се провежда за трета поредна година. Тя се казва "Пожелаваме си бебе" и подкрепя двойки с репродуктивни проблеми. Благодарение на нея вече има родени четири бебета на територията на община Елин Пелин.

"Сто процента съм сигурна, че ще има на ухо програма. Тук ще участва една моя съученичка.