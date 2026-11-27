Риба без документи за произход е открита при съвместна проверка на инспектори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас.

В хода на проверката е установено, че рибата се предлага в търговски обект, а транспортирането ѝ е извършвано с нелицензиран автомобил. За двете нарушения са съставени актове.

В навечерието на Никулден ИАРА засилва контрола както по водоемите в страната, така и в търговската мрежа.

Инспекторите ще следят за незаконен улов, нерегламентирана търговия и предлагане на риба с неустановен произход.

Целта на проверките е да се гарантира безопасността на потребителите и да се предотвратят злоупотребите в дните на повишено търсене на риба преди празника.