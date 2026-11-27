Четирима души са заловени в момент на незаконен риболов при нощна акция на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) във водите на язовир „Мандра“ край Бургас. Проверката е извършена след постъпили сигнали.

На четиримата нарушители са съставени актове за установяване на административно нарушение, а използваните от тях риболовни уреди и средства са иззети.

Междувременно заради предстоящия Никулден от ИАРА засилват контрола както по водоемите в страната, така и в търговската мрежа.

Целта е да се предотвратят незаконният улов и продажбата на риба с неустановен произход в дните преди празника, когато традиционно търсенето на риба се увеличава.

Проверките са насочени към опазването на рибните ресурси и гарантирането на безопасността на потребителите.