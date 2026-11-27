Специалната среща на върха на лидерите на ЕС за многогодишния бюджет на блока приключи през нощта без резултат. Разговорите трябваше да продължат и днес, но поради липса на сближаване на позициите лидерите си тръгнаха от Брюксел. Опитите за постигане на споразумение по многогодишния бюджет на блока ще продължат на последната за тази година среща на върха през декември. Няма единодушие и по новия заем за Украйна в размер на 45 милиарда евро. 24 държави го подкрепиха, три се обявиха против, а България ще участва само в невоенната му част. Десислава Апостолова проследи срещата.

След многочасови разговори в различни формати и групи, малко преди един часа през нощта Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен пристигнаха в пресзалата, за да обявят, че пъзелът на бъдещия европейски бюджет все още не е нареден.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: „Днешните разговори бяха полезни, но предстои още много работа. Сега всички части на пъзела трябва да бъдат сглобени. Това ще бъде предизвикателство, но всички знаем, че се нуждаем от споразумение, за да може европейското финансиране да започне да тече още от първия ден на следващата Многогодишна финансова рамка“.

Държавите остават разделени и твърди в позициите си. Пестеливите – Германия, Нидерландия, Белгия, Австрия и скандинавските страни – изискват много по-малък европейски бюджет. Предложението на Еврокомисията беше той да бъде в размер на 2 трилиона евро. Антонио Коща предложи съкращаване с 204 милиарда евро, но то се оказа недостатъчно за страните, които внасят най-големия дял в евробюджета. Германия е твърдо против и поемането на нови заеми.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Европа също се нуждае от стабилни публични финанси, а не от нови дългове. Вече поехме огромен дълг чрез програмата „Следващо поколение ЕС“ и помощта за Украйна. Нека просто погледнем цифрите. През следващите седем години ще трябва да бъдат платени над 150 милиарда евро под формата на лихви. Това е огромна сума, поради което не бива да поемаме повече дългове. В противен случай ще загубим способността си да действаме“.

За държавите от групата „Приятели на кохезията“, сред които е България, допълнително съкращаване на бюджета е немислимо. Франция не иска да загуби дори едно евро от парите за селско стопанство.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Съвсем просто казано, ние сме на път да затвърдим нарастващата разлика в публичните инвестиции между Европа, от една страна, и Китай и Съединените щати – от друга. В този смисъл съкращенията в размер на 204 милиарда евро спрямо първоначалното предложение на Комисията са, според мен, стратегическа грешка“.

Новият заем за Украйна от 45 млрд. евро беше подкрепен от 24 държави, три се обявиха против, а България постави условие.

Антониу Коща, председател на Европейския съвет: „Обсъдихме също предложението на Комисията за допълнителен заем за Украйна. Двадесет и четири държави членки подкрепиха предложението. Една от тях – България – ще участва единствено в невоенния компонент, с фокус върху регионите, в които живее българско национално малцинство. Ще се върнем към този въпрос през декември“.

Единственият въпрос, по който европейските лидери постигнаха съгласие, беше кой ще наследи Кристин Лагард като президент на Европейската централна банка. След като бъде подкрепен и от Европейския парламент, поста ще поеме бившият управител на Испанската централна банка Пабло Ернандес де Кос.