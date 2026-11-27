България беше посочена като пример за Европа заради бързото изграждане на системи за съхранение на енергия, но липсата на достатъчна електропреносна свързаност продължава да бъде сериозна пречка пред по-ниските цени на електроенергията за бизнеса. Това коментира в "Денят започва" евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова, която е и заместник-председател на Комисията по енергетика в Европейския парламент.

По думите ѝ успехът на България при батерийните мощности е резултат както от създадената нормативна рамка, така и от активността на индустрията, която се е възползвала от предоставените възможности.

„Със сигурност държавата съвместно с енергийния системен оператор създадоха нормативната уредба, която всъщност позволи изграждането и присъединяването на много батерийни мощности. Но тук не може да се отрече ролята на индустрията, която активно се възползва от тази възможност. И наистина, преди 10 дни в Европейския парламент организирахме една конференция, на която отзивите за България бяха, че ние сме лидер, че ние сме пример и че този пример трябва да се следва от цяла Европа“, заяви Пенкова.

Тя разказа, че международни експерти са били изненадани от постигнатите резултати в кратки срокове. Според евродепутата развитието на системите за съхранение е имало значение не само за България, но и за стабилността на енергийната система в региона през летните месеци.

„Това, което ние направихме през лятото, всъщност беше ключово за стабилността на енергийната система в региона. Ние буквално спасихме съседите, когато поради ниските нива на река Дунав бяха изключени някои от ядрените централи, включително централата в Румъния. Вторият блок беше пуснат едва преди две седмици. Съседите не само ни благодариха, но и отчетоха ролята на България в този труден момент“, посочи тя.

Пенкова подчерта, че постигнатото е резултат от съчетанието между балансиран енергиен микс, базови мощности, възобновяеми източници, системи за съхранение и регионална свързаност.

Липсата на свързаност е причина за ценовите разлики

По отношение на цените на електроенергията, които плаща бизнесът Пенкова коментира:

„Това, което се случи лятото, беше, че благодарение на доста балансирания енергиен микс на България – с базови енергийни мощности, каквито са ядрената енергетика, ВЕИ мощности и системи за съхранение, и свързаността между България, Гърция и Румъния – ние успяхме да стабилизираме региона. Само че ние сме един енергиен изолиран остров – тези три държави – и продължаваме да нямаме връзка към останалата част на Европейския съюз. Тоест, когато се произвежда евтина електроенергия в една част на съюза, тя не достига до всички и се получава една огромна дисперсия в цените“, обясни евродепутатът.

Тя отбеляза, че през лятото ситуацията в региона е била по-благоприятна заради големия дял на фотосоларите, докато през зимните месеци този фактор не е толкова силно изразен.

„В момента преговарям регламента за електропреносните мрежи, който трябва да разреши тези стеснения, които са налични от 20 години, те не са нов проблем в Унгария и Австрия трябва да позволят нашата енергийна мрежа да бъде свързана и да се радваме на тези по-ниски цени не само през летните месеци, а в рамките на цялата година“, каза тя.

България настоява за запазване на кохезионната политика

В разговора в "Денят започва" беше засегнат и европейският бюджет, както и позицията на България по отношение на евентуалната финансова помощ за Украйна.

„Мисля, че бяха ясно поставени изискванията по отношение на позицията на България, на нашето правителство, което отговаря, доколкото са ясни данните, на позицията на българските граждани, което в случая е най-важно. Тоест помощта, която трябва да се предостави, но не за военни цели. Средствата, които ще се използват от частта, която идва от България. Ние отговаряме и сме в унисон с приоритетите на нашите европейски партньори, но отстояваме последователно тезата, която се изисква от българските граждани – че трябва да се работи именно за разрешаване чрез дипломатически методи на този конфликт“, посочи евродепутатът.

Сред основните приоритети на България в преговорите за следващия европейски бюджет Пенкова открои кохезионната политика.

„В момента структурата на бюджета се променя. Досега бяхме на програмни периоди, в които всяка местна власт имаше възможност да кандидатства по определени проекти. Към момента това се променя и се преминава към така наречените национални и регионални партньорски планове, по подобие на националните планове за възстановяване, които станаха пословични в нашата държава, но се увенчаха с успех в крайна сметка. Тоест до голяма степен това централизиране е притеснително за държави като България, защото всички решения ще се взимат и на национално ниво и след това на общоевропейско“, коментира тя.

Според Пенкова кохезионната политика остава ключов инструмент за развитие на регионите и за намаляване на различията в стандарта на живот между отделните части на Европейския съюз.

„Именно заради това кохезионната политика остава единственият инструмент, който ще бъде за развитие на регионите и за сближаване, тоест за премахване на тези различия по отношение на стандарта на живот в отделни части на Европейския съюз и на България. Поради тази причина кохезионната политика остава ключов приоритет, който отстояваме“, заяви евродепутатът.

Тя допълни, че тази политика не е приоритет само за Централна и Източна Европа, като посочи Германия сред големите ползватели на кохезионните средства.

Петкратно увеличение на средствата за енергийна свързаност

По отношение на енергетиката Пенкова акцентира върху предвиденото значително увеличение на средствата за развитие на мрежовата свързаност в следващата бюджетна рамка.

„По отношение на мрежите има петкратно увеличен бюджет за средствата, които ще се отпускат за развитие на мрежовата свързаност. В момента сме на около 30 милиарда в сравнение с настоящата рамка, която предлагаше едва 5 милиарда. Това е ясен знак, че това е основен и ключов приоритет, който отново беше изведен от нашия регион като такъв“, посочи тя.

Нови ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи

В края на разговора евродепутатът коментира и подготвяните европейски правила за безопасността на децата в интернет. По думите ѝ целта е да се въведе обща регулаторна рамка за целия Европейски съюз, която да ограничи достъпа на най-малките до социалните мрежи и да постави по-големи задължения както пред родителите, така и пред самите платформи.

Пенкова обясни, че се предвижда децата под 13-годишна възраст да нямат възможност да създават собствени профили в социалните мрежи, а за възрастовата група между 13 и 15 години да има ограничени профили, управлявани от родителите.

„Деца под 13-годишна възраст вече няма да имат достъп и няма да имат възможност да правят собствени профили. Ще имат достъп до специално подготвени за тях платформи за споделяне на видеоклипове, но тези платформи ще бъдат изцяло под контрол и управление на родителите“, заяви тя.

По думите ѝ отговорността не може да бъде оставена единствено на институциите, тъй като родителите също трябва да участват активно в контрола върху онлайн присъствието на децата.

„От 13 до 15 години ще имат възможност за минипрофил, който отново ще бъде изцяло управляван от родителя. Това са отговорностите, които трябва да са по отношение на родителите. Наша задача е повишаване на дигиталната култура, защото виждаме до какви нелепи ситуации се стига заради прекомерното използване на социални мрежи“, посочи Пенкова.

Предвиждат се и по-сериозни отговорности за самите онлайн платформи.

„Освен родителите, тук ще възложим и доста по-сериозни отговорности на самите платформи. Ще бъдат забранени изцяло всички алгоритми, които водят до пристрастяване, всички алгоритми, които таргетират спрямо геолокацията или спрямо предходни търсения. Това вече ще са задължения, които ще наложим на платформите“, обясни евродепутатът.

Пенкова подчерта, че целта е правилата да се прилагат координирано във всички държави членки, а не да има различни режими в отделните страни. Според нея темата ще остане сред основните европейски приоритети до 2027 г. заради зачестилите случаи на насилие и рисковете, на които са изложени децата онлайн.

Вижте целия разговор във видеото.



