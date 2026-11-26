След полицейската акция в понеделник екипът на БНТ-Русе отново тръгна по следите на фалшивите ТЕЛК-ове. Този път в село Вазово, където беше задържан един от посредниците в схемата. Въпреки че екипът ни беше посрещнат с опит за саморазправа и пълен отказ за съдействие от местните хора, успя да разплете кой и как е посредничил в търговията с измислени диагнози, подписвани от лекари в София.

Със затръшнати врати и опит за агресия посрещнаха екипа ни в село Вазово, където при полицейска акция беше отведена жена по подозрение, че е част от групата, превърнала фалшивите диагнози в бизнес. Пред дома й попаднахме на хора от различни краища на страната, които трудно могат да обясняват защо точно я търсят. А в селото прави впечатление, че инвалидността сякаш е масово явление, но въпросите за нея са забранени. Млади, видимо здрави хора се предвижват с електрически инвалидни колички, повечето са обозначени със стикери за хора с увреждания.

Във Вазово въпросите за фалшивите ТЕЛК решения предизвикват враждебност.

- Заминавай бе ееей...

БНТ: Къде да заминавам, аз си върша работата?

- Заминавай бее, няма да говорим.

В кметството също ни гонят, без дори да разберат защо сме дошли.

- Кой ви даде позволение. Аз съм в отпуск и излизам. Мен няма да ме разпитвате. Айде.

Но Нихат Мустафа от Вазово решава, че няма да мълчи, посочва ни къщата на арестуваната жена, за която има събрани доказателства, че е посредничила в нелегалния канал с инвалидни пенсии.

Нихат Мустафа: "Гюлшен - какво да работи, тя взема пенсия. Не е работила никъде. Лежи вкъщи. Всички взимат пенсия."

БНТ: Инвалидна ли?

- Да, от ТЕЛК.

БНТ: Но реално те не са болни?

- Ще ги видят значи.

Думите на Нихат ни отвеждат до дома на задържаната. Живее до улица "Здравец", където по ирония съдбата здравето се е търгувало на черно. Къщата е заключена, но пред нея пристигат хора от Добрич. На въпроса защо търсят собственичката - обясненията им са повече от объркващи.

БНТ: Защо я търсите?

- Де да знам. Аз я водя тука тъй да се видят. - Аз не я познавам. - Не вдига телефона.

БНТ: С какво се е занимавала ?

- Не мога да ви кажа.

БНТ: Вие я търсите по телефоните, а не я познавате...

- Аз с братовчед ѝ се познавам.

В мига, в който разбират, че жената е задържана, изчезват в неизвестна посока. А в селото електрическите инвалидни колички са повече от каруците и велосипедите.

- В момента то туй то се води инвалидна количка.

БНТ: А кой я управлява?

- Може и аз да управлявам и жена ми управлява.

БНТ: А вие инвалид ли сте?

- В момента – не.

БНТ: Има ли много инвалиди в селото?

- А, инвалиди – не, нормални. Нихат Мустафа: "Нямат книжки, нищо и коли карат, взимат пенсия от ТЕЛК, винетки не плащат, само тежат на държавата."

Следващата ни спирка е РЗИ – Разград. Именно тук служителите в картотеката попадат на съмнителна следа, която отвежда случая до медиците в София.

д-р Анатоли Стойнов – и.д. директор на РЗИ – Разград: "В случая са няколко човека с личен лекар в самото село, пък получаваме документи от личен лекар от София. Епикризите са едни и същи. Ние с директорите на дирекции решихме, че случаят трябва да бъде отнесен до прокуратурата."

Ако се докаже, че "фабриката" за фалшиви ТЕЛК-ове е действала като организирана престъпна група, задържаните четирима медици от София могат да лежат в затвора от 3 до 10 години.

А какво показват данните?

С над 11% са се увеличили пенсиите за инвалидност за общо заболяване през последните 5 години и половина. Това показват данни на Националния осигурителен институт. През юли тази година инвалидните пенсии са над 23%

Над 40 на сто от инвалидните пенсии получават хора с намалена работоспособност между 50 и 70%. Данните са за първото полугодие на 2026 г.

Средната инвалидна пенсия към средата на тази година е около 380 евро. През 2020 г. средният размер е бил около 276 лева.