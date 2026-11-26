Д-р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Д-р Калинов завършва медицина в Медицински университет - Пловдив през 1988 г. и придобива специалност по акушерство и гинекология в Медицинска академия - София. Има магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ - Пловдив.

Д-р Калинов има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването. Работил е в редица лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции. Притежава дългогодишен управленски и административен стаж в областта на здравеопазването. В периода 2019 - 2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив, където отговаря за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.