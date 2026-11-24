Национално представените организации на хора с увреждания не подкрепят реформата в ТЕЛК, която предлагат управляващите, стана ясно след заседание на Националния съвет за хората с увреждания. В него участват министрите на финансите, здравеопазването и социалната политика. Здравният министър съобщи, че започват междуинституционални проверки за фалшиви ТЕЛК решения.

Хората с увреждания в България са около 13% от населението, твърдят национално представените организации, като се позовават на данни на Евростат от 2025 г.

Д-р Диана Инджова, председател на Център за психологически изследвания: „За други държави като Централна Европа са 26-29%, но явно парите са липсващи и откъде да ги вземем – от хората с увреждания. Всички организации заявиха, че не подкрепяме този законопроект. Ние искаме да бъде оттеглен.“

Законопроектът предвижда правилата за функционална оценка на хората с увреждания да бъдат изработени до 6 месеца след приемането му от парламента.

Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България: „Никой в България не знае какво значи оценка на функционалното състояние.“ "БНТ: Как ще се извършва функционалната оценка на хората с увреждания? Катя Ивкова, министър на здравеопазването: Това е етап, който ще бъде съгласуван с всички членове на Националния съвет на хората с увреждания.“

Фалшиви ТЕЛК решения се издават заради неистински документи и държавата трябва да затегне контрола, казват организациите на хората с увреждания.

Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България: „Иска се само воля. В София има доста много площади. И ако всеки ден виси по един на площада да съхне, и ще се оправят нещата.“

Министрите на здравеопазването и социалната политика оглавяват работна група за промени в законодателството за хората с увреждания, които да гарантират правата им, съобщиха от социалното министерство.