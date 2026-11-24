С отрицателни температури започна денят в много райони от страната. След планините най-студено бе в Драгоман и Кюстендил, съответно с минус 5° и минус 4°. Два градуса под нулата падна температурата и в София.

През нощта остана и много ветровито – ураганен вятър духаше в планините и в Сливен, където поривите надхвърлиха 120 км/ч. До 100 км/ч достигна скоростта на вятъра в Пазарджик, а в Русе – 85 км/ч.

Предупреждението за опасно силни пориви на вятъра със скорост до около 90 км/ч остава в сила в много райони от страната и днес. В цялата страна ще се задържи ветровито, с умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 4° и 10°, в София – около 4°.

През нощта вятърът ще отслабне. Минималните температури в по-голямата част от страната, с изключение на Черноморието, ще бъдат отрицателни – между минус 5° и 0°, а по морския бряг – около 3°-4°.

Утре от запад ще започне увеличение на облачността, но ще бъде без валежи. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 6°, а по Черноморието – от 9° до 11°, където ще бъде предимно слънчево със слаб югозападен вятър.

И в планините вятърът ще е слаб и умерен от юг-югозапад, само по високите части ще остане силен – от запад-северозапад. Ще бъде с променлива облачност и максимални температури в курортите ни от минус 3° на Алеко до минус 1° в Боровец. В четвъртък температурите слабо ще се повишат. През нощта в северозападните части ще започнат валежи от дъжд. В сутрешните часове там са възможни поледици.

През деня дъжд ще вали и в северозападната половина от страната. В петък ще има валежи от дъжд, по-значителни в Северозападна България. Ще вали и през почивните дни. С понижението на температурите в събота дъждът ще премине в сняг навсякъде в Северна България и по високите полета, а в неделя – и в по-голямата част от страната. Очакват се и значителни по количество валежи. Ще бъде ветровито и има повишена вероятност за обледявания и поледици.