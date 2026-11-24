През деня облачността в цялата страната ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще се задържи ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад. Предупреждение за опасно силен вятър, с пориви до около 90 км/ч, е обявено в 18 области от страната. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 5°, в София – около минус 2°, а максималните – между 5° и 10°, в София – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове все още главно над северното крайбрежие с разкъсана облачност. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 8° - 10°. Температурата на морската вода е между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа силен и бурен северозападен вятър, с който нахлуването на студен въздух ще продължи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнините видимостта ще е намалена. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но все още ще е без валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 8° и минус 3°, а максималните – между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък с повишението на температурите в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Повишава се вероятността за поледици. През деня валежи ще има в по-голямата част от Южна България. С юг-югозападен вятър ще се затопли.

В петък ще е облачно с валежи от дъжд. Температурите още малко ще се повишат.

В събота с умерен и временно силен вятър от североизток ще нахлува студен въздух. Ще се създаде валежна обстановка, като с понижението на температурите в Северна България и по високите полета, дъждът ще премине в сняг.