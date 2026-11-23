Съществено застудяване днес. Причината – студен атмосферен фронт, който премина през страната с много силен, в планините – ураганен вятър. Над 160 км/ч е скоростта на поривите на Мусала и Ботев, 90 км/ч в Пазарджик, 85 км/ч в Русе, 80 в Ахтопол. Имаше и валежи на места с гръмотевична дейност, а в Елхово падна и градушка.

И през следващото денонощие ще остане много ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, в областите с код жълто с пориви до около 90 км/ч.

През нощта в повечето места облачността ще намалее, с изключение на югоизточната половина от страната, където все още ще вали.

Минималните температури утре ще бъдат между минус 4° и 5°, в София – около минус 2°.

През деня облачността навсякъде ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°. В София, след 15° днес, утре ще бъде не повече от 4°, а вятърът ще създава усещането за още по-студено, от действителното време.

И в планините ще бъде предимно слънчево, но много ветровито, със силен и бурен северозападен вятър. Температурите и там ще се понижават.

Предимно слънчево и ветровито ще бъде и по Черноморието. Ще духа умерен, временно силен вятър от северозапад.

В Европа – дъжд ще вали на Британските острови, в Южна Франция и на Пиринеите. С валежи предимно от сняг ще бъде и в северните и североизточните части от континента. Слънчево ще бъде в Централна Европа, която е обхваната от студена въздушна маса.

Предимно слънчево ще бъде и на Балканите. Ще се задържи ветровито, а температурите ще се понижат чувствително и в северната половина от полуострова ще бъдат по-ниски от климатичните норми.

У нас в сряда минималните температури вече навсякъде, с изключение на Черноморието, ще бъдат отрицателни.

Вятърът ще отслабне, сутринта ще има райони с мъгли. През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които в четвъртък ще преминат в дъжд и ще има условия за поледици.

Дъжд ще вали и в петък, но с предстоящото застудяване в събота отново ще има райони със снеговалежи.