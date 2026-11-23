Хиляди демонстранти се събраха в Брюксел от цялата страна за да изразят недоволството си от правителствената политика. Градският транспорт не се движи, над 400 полета са отменени. На места избухнаха сблъсъци с полицията.

Стачката в Белгия е последната от поредица протести срещу реформите, засягащи пенсиите, заплатите и условията на труд при управлението на фламандския консерватор Барт Де Вевер.

Берт Енгелаар, лидер на Социалистическия съюз: "Правителството все още не е постигнало споразумение по бюджета. Нека се надяваме, че ще изпратим сигнал за балансиране на този бюджет, но по правилния начин. А това означава, че тези с най-големи средства трябва да допринесат много повече."

Голяма част от недоволството е насочено срещу усилията на Де Вевер да спести 10 милиарда евро през следващите няколко години с цел намаляване на високия бюджетен дефицит на страната.

Филип Нем, учител в Брюксел: "Тежестта се поставя върху населението като цяло, докато най-богатият 1% от населението е освободен от отговорност. Те могат да правят каквото си искат. Могат да продължат да мамят и да плащат малко или никакви данъци в сравнение с доходите си. Това е дълбоко несправедливо, дълбоко антидемократично и точно затова сме тук днес.“

За намаляване на бюджетния дефицит, който надхвърля 5% от брутния вътрешен продукт, правителството обмисля съкращаване на разходите, особено в здравеопазването, както и увеличаване на данъка върху добавената стойност.

Снимки: БТА

Разногласията в 5-партийната коалиция обаче продължават. Барт Де Вевер определи краен срок 31 декември за постигане на споразумение за бюджета за следващата година.