Естония трябва да бъде подготвена за продължаващи украински атаки срещу руски кораби в Балтийско море. Това заяви естонският премиер Кристен Михал в интервю за ERR, в което коментира подкрепата за Украйна, перспективите за мирни преговори, отношенията между големите световни сили и нарастващите рискове за сигурността в Балтийския регион.

По думите му Коалицията на желаещите, създадена в подкрепа на Украйна, вече се е превърнала от политическо послание в практическа инициатива. Тя обединява 37 държави, включително страни извън Европейския съюз като Турция, Япония и Канада.

На последната среща в Берлин са присъствали и американските представители Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, а президентът Доналд Тръмп се е включил по телефона, за да представи своята гледна точка.

Михал посочи като конкретен пример за дейността на коалицията военните учения в Полша, в които са участвали 13 държави с общо 2800 военнослужещи. Естония е осигурила 130 от тях. Според премиера това показва, че страните са способни да предприемат конкретни действия в подкрепа на Украйна.

На срещата е било обсъдено и предложението на Европейската комисия да предостави на Украйна 45 милиарда евро през следващата година. Държави извън ЕС също са били поканени да осигурят допълнително финансиране. Сред останалите приоритети са били конкретните нужди на Украйна през зимата, включително противовъздушна отбрана, различни видове самолети и друга военна техника.

Тръмп не е предлагал Европа да спре подкрепата си за Украйна

Естонският премиер отхвърли твърденията, че по време на разговора си с участниците в срещата Доналд Тръмп е предложил европейските държави да намалят подкрепата си за Украйна.

„Трябва да внеса уточнение. Вероятно нещо се е загубило при превода. Посланието на Тръмп беше същото, което той е отправял и преди. Първо, човешките загуби са огромни. Второ, според него е трудно, когато големи суми пари трябва да бъдат извадени от икономиката и пренасочени към война или отбрана“, обясни Михал.

По думите му американският президент никога не е предлагал Европа да спре да помага на Украйна, нито е намеквал, че европейските държави трябва да прекратят покупките си на оръжия от Съединените щати.

Михал коментира и оптимистичните сигнали от Вашингтон относно възможността за постигане на мир преди януари и готовността на Русия да участва в преговори. Тръмп е заявил, че след срещата в Китай е станал по-оптимистично настроен относно готовността на Владимир Путин да се насочи към мир. Представителите на американския президент също са потвърдили, че споделят това впечатление.

Естонският премиер обаче изрази сериозен скептицизъм относно реалните намерения на руския президент.

„Путин отдавна е човекът на „да, но“. Той казва, че мирът е от основно значение, но след това представя дълъг списък с условия“, посочи Михал.

Според него през последните седмици отново се наблюдава психологическо маневриране от страна на Москва. Путин заявява готовност да обсъжда мир, но настоява първо да бъде разгледана архитектурата на сигурността в Европа.

„Сякаш Европа представлява заплаха за Русия. Кога Европа е заплашвала някого? Нашите конвенционални сили и способности са много силни, но Европа не е заплаха за Русия“, коментира естонският премиер.

По думите му Москва отново печели време, докато Вашингтон настоява за постигане на някакъв резултат преди междинните избори в САЩ и промяната на политическата ситуация в двете камари на Конгреса.

Михал заяви, че би приветствал споразумение за прекратяване на огъня, но подчерта, че то изисква конкретни действия, а не само декларации за готовност за мир, последвани от нови условия.

Китай и Русия също спечелиха от срещата на големите сили

Естонският премиер коментира и срещата между президентите на САЩ, Китай и Русия, като отбеляза, че тя е изпратила послание за ново разпределение на ролите между големите световни сили.

Според него САЩ и Китай са се утвърдили като основните играчи, докато Русия е изглеждала като по-малката сила. В същото време обаче Москва е получила послание, че продължава да бъде третирана като равноправен участник в разговорите на най-високо равнище.

„От гледна точка на Китай големите световни лидери идват при него. Китай третира Съединените щати като равноправен партньор, а Русия — като малко по-малко важна страна“, заяви Михал.

По думите му Китай е извлякъл най-голяма полза от срещата, но и Путин е спечелил нещо от присъствието си там. В същото време някои сигнали са били интерпретирани от международните медии като знак, че Русия вече не се разглежда като държава със същото влияние като САЩ и Китай.

Михал изрази резерви и към приетия на срещата документ, определян като декларация за мир.

„Много повече бих искал да видя Путин да се изправи пред съда в Хага, отколкото да присъства на подобна среща“, заяви той.

Според него документът изпраща послание, което Естония не би искала да вижда, тъй като международният ред, основан на правила, трябва да важи еднакво за всички държави, а не само за малките и средните.

Като друг проблем той посочи подкрепата за използването на изкопаеми горива и посланието, че големите сили трябва да продължат да разчитат на тях и да разделят помежду си енергийните пазари.

Михал отбеляза, че последиците от поскъпването, свързано с Ормузкия проток, вече се усещат и в Естония. Първоначалният ефект от ценовия скок вероятно е бил поет от китайските резерви, но впоследствие последиците са се разпространили в по-широк мащаб.

Украйна също е била обсъждана на срещата, но формулировката, включена в окончателната декларация, не е получила одобрението на всички участници.

Според естонския премиер обаче е положително, че не са се реализирали опасенията от споразумения, които биха могли да доведат до разделяне на света на сфери на влияние.

„Европейските въпроси трябва да се обсъждат с Европа, а украинските — с Украйна“, подчерта той.

Кая Калас трябва да участва в евентуалните мирни преговори

Михал коментира и европейското представителство в потенциалните преговори за Украйна, като изрази недоволство от изключването на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Според него тя трябва да участва в разговорите именно заради ролята, която заема в европейските институции.

Естонският премиер припомни, че при формирането на Европейската комисия са били постигнати споразумения за разпределението на отговорностите между председателя на Комисията, председателя на Европейския съвет и върховния представител на ЕС по външната политика.

„Цялата идея беше Кая Калас да заеме именно тази позиция — човек, който, подобно на повечето хора в Естония, има критично отношение към Русия на Путин“, заяви Михал.

Той дори направи ироничен коментар относно избора на представител, който би бил приемлив за Москва.

„Казах на срещата, че ако искате да изпратите някого, който се харесва на Путин, бихме могли да изпратим Герхард Шрьодер. Вероятно той би бил подходящ. Но ако искаме човек, който да ни представлява, това трябва да е някой, готов да заеме критична позиция. Мисля, че Калас се справя много добре с това“, посочи естонският премиер.

По думите му европейските институции са обяснили, че Европейският съвет и Европейската комисия вече имат свои представители. Антониу Коста може да осигури общата политическа координация, докато Урсула фон дер Лайен отговаря за разпределението на отговорностите в Комисията.

Михал все пак определи като положителен факта, че в европейската група участват Германия, Франция, Обединеното кралство, Италия и Полша.

Особено важно според него е присъствието на Полша и премиера Доналд Туск, на когото Естония има доверие по въпросите, свързани с Украйна.

Естония трябва да бъде подготвена за нови инциденти с дронове и кораби в Балтийско море

По отношение на сигурността в Балтийския регион Михал заяви, че Естония трябва да свикне с възможността украински атаки срещу руски кораби да се случват и в бъдеще.

Повод за коментара му стана ударът с украински дронове срещу руски кораб в залива на Финландия, който продължаваше да гори втори ден, докато финландските власти полагаха усилия да потушат пожара.

„Мисля, че трябва да свикнем с това и да бъдем подготвени. Подобни действия не са безпрецедентни“, заяви естонският премиер.

Той подчерта, че правителството многократно е обсъждало подобни сценарии и че фактът, че Украйна атакува руски кораби в Балтийско море, не е изненада.

Михал открои като положителен пример спокойната реакция на Финландия, която не е прибързала с действията си и не е отправяла крайни призиви за потапяне на горящия кораб.

Според него това показва, че ситуацията може да бъде овладяна с хладнокръвие и добра координация.

Той подчерта и доброто сътрудничество между Естония и Финландия. Естонският кораб Kindral Kurvits се е отправил към района, за да окаже помощ, а спасителните кораби на страната са били в готовност да се включат при необходимост.

„Готови сме да действаме заедно, защото е възможно да има и други подобни инциденти“, заяви Михал.

По думите му основните притеснения на двете държави са свързани с корабите и евентуалното замърсяване на околната среда.

Затова Естонският държавен флот вече е бил приведен в готовност, а всички системи са били подготвени за реакция.

Михал отбеляза, че Естония вече е провеждала учения за реакция при подобни ситуации, но предупреди, че страната вероятно отново ще трябва да се справя с тях в реални условия.

Статия на Epp Ehand (ERR), първоначално публикувана на 23 ноември 2026 г.