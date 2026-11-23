Районният съд в Пазарджик осъди Стоян Колев на една година и четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим за агресивно шофиране, управление след употреба на кокаин и хулигански действия.

39-годишният инфлуенсър е лишен и от правото да шофира за две години и шест месеца. Наложена му е глоба от 1022 евро, както и задължение да заплати 30 000 евро – равностойността на управлявания от него автомобил, който е собственост на лизингово дружество.

Колев отказа коментар пред медиите. Адвокатът му Кристиан Мирчев, определи присъдата като прекалено тежка и заяви, че ще я обжалва:

"Мисля, че е в нарушение на съдебната практика тази присъда", заяви Мирчев.

Според него съдът е проявил двоен стандарт, тъй като по други дела за сходни нарушения са налагани по-леки наказания. Защитникът подчерта, че Колев е осъзнал действията си и вече е прекарал пет месеца и половина в ареста.

На 16 юни Колев е шофирал агресивно по автомагистрала "Тракия", приближавал се е опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал пневматична пушка. Установено е и че е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Той е признат за виновен и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик на 19 юни, след като му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие. В съдебната зала Колев призна вината си и се извини за стореното, но след произнасянето на присъдата отказа коментар пред журналистите. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване или протест пред Окръжния съд в Пазарджик в 15-дневен срок.