Съдът пусна под домашен арест тиктокъра Стоян Колев

Съдът в Пазарджик пусна под домашен арест 39-годишния Стоян Колев, който беше арестуван на автомагистрала "Тракия" за шофиране под въздействие на наркотици и пътно хулиганство, с мотивите, че няма опасност да се укрие.

Преди разглеждането на жалбата на Колев срещу наложената му мярка за неотклонение пред сградата на Окръжния съд се събраха негови привърженици, които скандираха за освобождаването му.

Преди седмица Районната прокуратура в Пазарджик привлече като обвиняем Колев за това, че на 16 юни т.г. на автомагистрала "Тракия" в посока от София към Бургас, при управление на автомобил, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на колата.

На мъжа беше повдигнато и второ обвинение за това, че е управлявал моторно превозно средство, собственост на дружество, след употреба на кокаин, установено с техническо средство.