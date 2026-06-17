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Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
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тиктокърът стоян колев задържан часа провдигнаха две обвинения
Снимка: Стоян Колев/Инстаграм
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Районната прокуратура в Пазарджик повдигна две обвинения срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев заради инцидента на автомагистрала "Тракия".

Първото обвинение е за хулиганство, извършено при управление на моторно превозно средство. Според обвинението на 16 юни той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като е шофирал агресивно и е показвал пневматична пушка през люка на автомобила си по време на движение по магистрала "Тракия".

Второто обвинение е за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. От държавното обвинение посочват, че употребата на кокаин е била установена по надлежния ред с техническо средство по време на извършената полицейска проверка. От шофьора е взета и кръвна проба за лабораторен анализ.

С постановление на наблюдаващ прокурор Стоян Колев е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да прецени дали да внесе искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

Стоян Колев беше арестуван вчера сутринта на АМ "Тракия", след като е дал положителен полеви тест за наркотични вещества. Сигналът е подаден от случаен гражданин на телефон 112. По информация на полицията в района на 60-ия километър на магистралата свидетелят е забелязал как от люка на луксозен автомобил е показано оръжие, наподобяващо автомат.

#Стоян Колев #тиктокър #ТикТок #повдигнати обвинения

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