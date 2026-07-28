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Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат подменени

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Наредбата, която предвижда подмяната им до 2034 година, ще бъде променена след 2 години

Снимка: илюстративна
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Бъдещите нови мантинели - ще са стари, а наредбата, която предвижда подмяната им до 2034 година, ще бъде променена след 2 години. Това стана ясно по време на кръгла маса, организирана от "Демократична България", където се събраха министри, депутати и експерти за да дискутират подобряването на пътната безопасност.

Проверките на мантинелите след тежките катастрофи показват несъответствия и компрометирани елементи.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Например за нас няма нормален отговор, защо на мантинелата има две дупки за болтове, а на тези колове, които се забиват в земята и на които се закрепват има по една. Болтовете, с които се закрепват мантинелите са много спечифични, те се закрепват индивидуално, не откриваме такова нещо в случая."

Вътрешният министър призова да не се бърза със заключения за бетоновите прегради.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Същите хора, които ни снабдиха с тези мантинели, за които днеска си говорим с безброи проблеми, сега се ориентират да произвеждат бетонови."

В ефира на БНТ регионалният министър припомни, че мантинелите по цялата пътна мрежа - трябва да бъдат подменени до 2034 година.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Имаме една наредба за мантинели, която е одобрена 2024 година, съгласно тази наредба в 10-годишен срок - трябва да бъдат подменени мантинелите."

На кръглата маса в Народното събрание, част авторите на тази наредба признаха:

Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите: "Искам да ви кажа начинът, по който ние я написахме, малко хора са запознати с това - ми взехме немската и я преписахме."

Но дори бъдещите мантинели да бъдат изпълнени по наредбата от 2024 година - ще бъдат стари.

Д-р инж. Христо Грозданов, Факултет по транспортно строителство, пътища и транспортни съоръжения, УАСГ: "Имаме прецедент в ЕК по стандартизация. Те официално излизат със съобщение, че стандартът, на който се базира тази наредба ЕН13-17, който е транспониран и в България - е грешен. 2028 или 2029 ще излезе новият стандарт 13-17 и тогава ще установим, че всички мантинели, които ние сме сложили - отново не отговарят на стандарта."

След кръглата маса между министри, депутати и експерти не беше поет ангажимент за конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност.

#министър Иван Шишков #мантинелите #Иван Демерджиев #пътна безопасност

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