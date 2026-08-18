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ГДПБЗН: Към момента няма действащи пожари до държавната ни граница

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гдпбзн момента действащи пожари държавната граница
Снимка: БТА
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След постъпили сигнали за наличие на дим и намалена видимост в части от страната, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ информира, че по наличните към момента данни най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания.

Това е установено след проведени разговори и обмен на информация с Националния оперативен център в Република Сърбия и Националния институт по метеорология и хидрология, като са взети предвид метеорологичната обстановка и посоката на въздушните течения.

Към момента няма данни за действащи пожари до държавната граница на Република България и няма пряка опасност за населението. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ продължава да следи обстановката и поддържа обмен на информация с компетентните национални и международни институции.

#държавната ни граница #няма действащи пожари #ГДПБЗН

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