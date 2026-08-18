Столична община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията

Столична община информира гражданите, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

Информацията е във връзка с постъпилите над 40 сигнала в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части. По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра.

Предприети мерки и състояние на въздуха:

- Мобилната автоматична измервателна станция е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части.

Към настоящия момент измерванията на МАИС не показват превишения на нормите на основните показатели.

Препоръки към гражданите: Като превантивна мярка, Столична община съветва жителите на засегнатите райони.

- Да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима. - Уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.

Екипите на Столична община и Мобилната станция за измерване остават на терен. Ще продължим да информираме обществеността за всяка промяна в динамичната обстановка чрез официалния сайт и каналите за комуникация на общината.