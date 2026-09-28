Отлагат тестването на ново ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“

Тестването на нов вид ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй“ се отлага заради липсата на достатъчно информация в момента. Това съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране. Предстои от централата да внесат и всички материали, за да може лицензията на двата блока да остане активна.

Ядреният регулатор трябва да се произнесе до края на 2027 г. за пети блок и 2029 г. за шести. Отново заради липса на информация закъсняват и дейностите, свързани с построяването на седми и осми блок в централата.

Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ работи успешно вече няколко години с американско гориво. От централата тази година са поискали разрешение за тестване на нов вид, отново американско гориво, което е правено специално за шести блок в Швеция. Именно затова от ядрената централа не смеят да заредят една четвърт от касетите, както е обичайно, а да изпробват само шест.

Елизабет Цветанова, зам.-председател на АЯР: „Това е нов тип ядрено гориво. Тук подходът е да бъдат заредени шест касети, да бъде проследено поведението на горивото по време на няколко горивни кампании – 3 или 4, да бъде оценено, анализирано.“

Едва след това, ако опитът е успешен, ще бъде подменено горивото. В момента шести блок работи с руско гориво. До края на тази година пред АЕЦ-а има и друго предизвикателство – централата трябва да внесе документи, за да може лицензът ѝ за работа да продължи.

Цанко Бачийски, председател на АЯР: „Периодичният преглед на безопасността трябва да бъде извършен независимо от това, че лицензиите не са ограничени със срок. Резултатите от този преглед ще покажат дали блоковете се намират в безопасно състояние и дали могат да бъдат експлоатирани в следващите периоди.“

По закон такива прегледи се правят на всеки десет години. За пети блок срокът изтича през 2027 г., а за шести – през 2029 г. Ако обаче ядреният регулатор прецени, че проверката трябва да се прави на по-кратък срок, той може да го поиска.

Със забавяне продължава и процедурата по одобряване на разрешенията за бъдещите седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“ по американската технология АП 1000.

Елизабет Цветанова, зам.-председател на АЯР: „В резултат на нашия първоначален преглед са установени липса на достатъчно данни и обстоятелства, за които е поискана допълнителна информация от заявителя. Очакваме да получим тази допълнителна информация, за да може да продължи цялостният преглед на документите.“

Срокът за произнасяне след това е девет месеца. Само издаването на разрешенията по проекта и одобрението продължава около две години, строителството на нов блок – още повече.

Елизабет Цветанова, зам.-председател на АЯР: „Отнема доста време, практиката във Финландия показа, че повече от десет години отне изграждането на един нов реактор, във Франция също.“

Сериозен проблем пред ядрената енергетика у нас е и липсата на кадри, като средната възраст на персонала на АЕЦ „Козлодуй“ в момента е 55 години.

Цанко Бачийски, председател на АЯР: „Целият сектор изпитва необходимост от подмладяване, тенденцията на застаряване е не само в България, тя е в цяла Европа. За съжаление, през годините много от страните, включително България, са неглижирали обучението на инженерни кадри.“

По думите му има достатъчно време да бъдат подготвени кадри за новите блокове на централата, но процесът вече трябва да е започнал.