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20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление

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000 семейства без доходи получат наведнъж пълния размер помощта отопление
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Хората и семействата без доходи, които се отопляват на твърдо гориво, ще получат наведнъж пълния размер на целевата помощ за отопление от 321,95 евро за предстоящия зимен сезон. Това реши правителството с цел да осигури своевременна подкрепа за най-уязвимите домакинства, които отговарят на условията за отпускане на средствата.

В резултат от решението на кабинета се очаква най-малко 20 000 хора и семейства без доходи да получат еднократно пълния размер на помощта. Това ще им даде възможност да покрият разходите си за отопление и ще намали риска да изпаднат в енергийна бедност.

Хората, които ще получат помощта наведнъж, ще се определят от Агенцията за социално подпомагане и не е необходимо да подават допълнителни декларации. На семействата, на които съгласно настоящата нормативна уредба вече са изплатени средства за ноември и декември, служебно ще бъде изплатена и частта за януари, февруари и март.

За останалите семейства с право на подпомагане помощта за отопление ще бъде изплатена на два транша. Първият е за месеците ноември и декември 2026 г., а вторият - за януари, февруари и март 2027 г.

#20 000 семейства #помощ #отопление #гориво

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