550 000 души с ниски доходи ще получат по 50 евро заради поскъпването на горивата - кой има право на помощта?

Над 550 000 души с ниски доходи ще получат еднократна помощ от 50 евро за компенсиране на разходите за потребление в резултат на увеличените цени на горивата. Това предвижда нова мярка на правителството за подкрепа на най-уязвимите хора и семейства, подкрепена по време на днешното заседание на Министерски съвет.

Право на еднократна компенсация ще имат хора и семейства с доходи под линията на бедност, които получават социални помощи; деца и младежи до 21-години без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга; хора, получаващи помощи за отопление през текущия зимен сезон; семейства с деца с трайни увреждания.

Подкрепа от 50 евро ще получат и деца сираци, които получават семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.

Компенсацията ще се изплаща от дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна по служебен път според начина, по който подкрепените получават другите си видове социална помощ - по банкова сметка или по пощата. За да получат средствата, не е необходимо хората да подават заявления.