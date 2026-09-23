НА ЖИВО: ЦИК изтегли номерата в бюлетината за президентските избори
Йотова и Вълчев се явяват с номер 25, Гюров и Кандев - с номер 4, Костадинов и Волгин - с номер 11
Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.
Тегленето на жребиите е публично. На него присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и кандидатите за президент и вицепрезидент.
В Централната избирателна комисия постъпиха документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
С Решение № 246-ПВР от 22 септември 2026 г. на ЦИК заличи регистрацията на кандидатската листа на Явор Бориславов Генов – кандидат за президент, и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент, издигнати от инициативен комитет, представляван от Андрей Димитров Попов. Така в жребия останаха 27 двойки кандидати.
Ето как се нареждат кандидатите в бюлетината:
Номер 1 Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков;
Номер 2 Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов;
Номер 3 Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;
Номер 4 Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев;
Номер 5 Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов;
Номер 6 Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;
Номер 7 Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;
Номер 8 Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;
Номер 9 Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев;
Номер 10 Мария Петрова Колева и Валери Йорданов Велковски;
Номер 11 Костадин Тодоров Костадинов и Петър Петров Волгин;
Номер 12 Александър Трифонов Томов и Сергей Петков Инджов;
Номер 13 Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев;
Номер 14 Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев;
Номер 15 Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;
Номер 16 Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;
Номер 17 Радостин Петев Василев и Красимир Цветков Манов;
Номер 18 Иван Маркос Христанов и Стоянка Гинева Черкезова;
Номер 19 Ивелин Людмилов Михайлов и Юлиана Младенова Матеева;
Номер 20 Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;
Номер 21 Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков;
Номер 22 Николай Нанков Ненчев и Цвета Кирилова Кирилова;
Номер 23 Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев;
Номер 24 Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев;
Номер 25 Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев;
Номер 26 Боян Боянов Станков-Расате и Йордан Стоянов Манасиев;
Номер 27 Венцислав Атанасов Ангелов и Атанас Иванов Стефанов;
ЦИК определя чрез жребий и реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборните кампании.