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Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме

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Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
Снимка: БТА
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Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил сигнал до НАП за проверка на данните за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарна група на ДПС Делян Пеевски. От МВР съобщиха, че причина за сигнала са изказвания на народния представител в петък, че полетите му са плащани от него и семейството му.

"Искането ми е да се проверят твърденията на председателя на една парламентарна група, който твърдеше, че той и семейството му са финансирали определени полети на много голяма стойност - над 5 млн. евро. Ние считаме, че данните, които получихме от Малта и от малтийските служби са коректни, но след като той твърди, че друг е източникът на финансиране - поисках проверка. Сезирането е факт, това е на терена на НАП."

Демерджиев посочи, че фирмата, платила за полетите на Пеевски, е на баща му.

"Тази фирма, която е платила тези полети и е предоставила самолета, за да го ползва Пеевски, е фирма на баща му. Каква е връзката оттам нататък всеки може да си направи изводите. Баща му не е разпитван, тъй като няма досъдебно производство - ние не можем да образуваме такова, работили сме с документи - изцяло анализите са на база на документи, постъпили в хода на проверки."

На обвинението на Пеевски, че Демерджиев използва МВР за бухалка срещу опонентите си, вътрешният министър посочи:

"Не виждам нищо политическо в това да се изясни нещо, което е от особен интерес за българските граждани от години. Ако говорим за политически бухалки, това са практики, познати на тях. Ние не ползваме Кошаревски свидетели, ние не образуваме наказателни производства без да има никакви данни. Ние изнасяме факти и ги свеждаме до вниманието на компетентните органи. От действията, които виждаме до момента, този компетентен орган, който трябва да разследва тези факти, по никакъв начин не може да се причисли като наша бухалка. По-скоро продължава да служи на тези, които проверяваме."

По-рано днес Пеевски посочи, че ще разобличи Демерджиев във връзка с притежавани от него и семейството му над 400 имота.

"Той мен ме разобличава от 3 години по всички възможни начини, включително и с абсурдни проверки. Не искам да коментирам - това са инсинуации и опити за отклоняване на вниманието. Три години се работи в тази посока, ако нещо не е изобличил досега, не знам какво тепърва ще изобличава."

Относно корупционните схеми, по разкриването на които работи МВР, Демерджиев посочи:

"Твърде много са, не мога да коментирам конкретните иена, работим активно. Основно сме се насочили към голям обществен ресурс, извеждан през обществени поръчки и големи плащания."

Има съмнения, че поставяните мантинели от фирмата, отклонявала пари за полети на Пеевски, не отговарят на необходимото качество.

"Най-вероятно ще се окаже, че и самите мантинели нямат сертификати за качество, каквото трябва да имат, тоест не само някой е отклонил средства, но е подложил на риск живота и здравето на българските граждани. Но нека да излязат данните, казах, че има съмнения, още не са потвърдени."

#Иван Демерджиев #пеевски #НАП #проверка

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