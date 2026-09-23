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Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива IT талантите?

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Чете се за: 03:47 мин.
Общество
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Наградите „Джон Атанасов“ отново поставят във фокуса младите таланти в компютърните науки. Кандидатстването приключи, а предстои отличаването на изследователи, създатели на обществено значими проекти, както и на ученици и студенти с успешни разработки. Според представители на технологичния сектор именно средата, менторството и ранното обучение са ключови за развитието на талантите.

Огнян Траянов, създател на интерактивен център за наука и технологии: „Една от големите ползи за участниците е да получат оценка от компетентни хора. Това поставяне под прожекторите те прави разпознаваем. Всяка награда дава разпознаваемост – че вече си надежда, талант, който е разпознат, и си длъжен да връщаш на обществото.“

По думите му отличените през годините се превръщат в ментори на следващото поколение.

Сред примерите са учени и специалисти, работещи в компании и научни организации от световен мащаб.

Светлин Наков, програмист и предприемач: „Имаме световни умове, но тези умове се изграждат от екосистема. Много от тях започват още като ученици, след това като студенти, докато станат професионалисти, учители и ментори и връщат обратно знанията си в тази екосистема.“

Според участниците в разговора България има традиции в обучението по информатика и състезателното програмиране, които датират от десетилетия.

Светлин Наков: „България е основател на международната олимпиада по информатика, както и на олимпиадата по изкуствен интелект, и на матечатическа лингвистика. Имаме силни традиции. А за да се занимаваш в тази област, ти трябва един лаптоп и интернет. Това прави сферата много по-достъпна.“

Според Огнян Траянов тези традиции трябва да бъдат надграждани чрез ранно обучение и по-целенасочена специализация.

Огнян Траянов: „Трябва да създаваме интерес още в първи, втори клас. Когато едно дете разбере, че може не само да бъде потребител, а и създател на технологии, това е много важна стъпка.“

Ключова роля имат и учителите, които първи разпознават потенциала на децата.

Бисерка Йосифова, преподавател по информатика и ръководител на школа по състезателно програмиране в Шумен: „Това е труден процес, защото самото дете трябва да поиска да направи това. Но когато човек започне от малък, се иска изключителен труд. Този труд продължава с години и когато човек издържи, идват и резултатите.“

Развитието на изкуствения интелект обаче променя и начина, по който се подготвят бъдещите програмисти.

Бисерка Йосифова: „Много хора ме питат дали изкуственият интелект няма да измести програмистите. Моят отговор е, че много програмисти наистина може да останат без работа, но тези, които ще продължат да работят, ще бъдат точно хората, които ние обучаваме – най-добрите.“

Според участниците в разговора именно инвестицията в ранното образование, менторството и развитието на технологичната екосистема могат да запазят България сред държавите с висока концентрация на IT таланти.

Вижте целия разговор във видеото.

#IT таланти #отличия #награди "Джон Атанасов" #програмиране #талантливи деца

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