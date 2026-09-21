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Как приказките оживяват в училището в благоевградското село Крупник (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 00:47 мин.
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Снимка: БНТ
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В Средно училище "Св. Кирил и Методий" в благоевградското село Крупник началото на учебната година носи не просто първия звънец, а цялостна промяна в атмосферата.

Коридорите и класните стаи са преобразени в цветна, приказна и мотивираща среда, създадена чрез общите усилия на учители, родители и самите ученици.

Проектът "Обичам моето училище", подкрепен от международна благотворителна организация, вдъхва нов живот на училището – от тематични стенописи, вдъхновени от "Малкият принц", до уютни пространства, в които децата се чувстват спокойни, любопитни и вдъхновени да учат.

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова

#с. Крупник #STEM центрове #средно училище

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