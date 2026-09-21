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Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси.

Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защитата на правата на децата в ерата на изкуствения интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в САЩ. В официалната българска делегация е и външният министър Велислава Петрова.

Новини за визитата очаквайте от специалните ни пратеници в Ню Йорк Ирина Цонева и оператора Иван Мушкаров.

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #Общо събрание на ООН #Ню Йорк

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