Президентът Илияна Йотова заминава за Ню Йорк за 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

Президентът Илияна Йотова заминава днес за Ню Йорк, където ще представлява България на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В рамките на визитата си тя ще участва в срещи на високо равнище, посветени на международното право, мира и възстановяването на доверието между държавите. От трибуната на Общото събрание на ООН българският държавен глава ще произнесе реч, в която ще представи позициите на България по актуалните международни въпроси.

Илияна Йотова ще участва и в дискусии за защитата на правата на децата в ерата на изкуствения интелект и насърчаването на женското лидерство. Предвидени са двустранни срещи с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, държавни и правителствени ръководители, както и среща с представители на българската общност в САЩ. В официалната българска делегация е и външният министър Велислава Петрова.

Новини за визитата очаквайте от специалните ни пратеници в Ню Йорк Ирина Цонева и оператора Иван Мушкаров.