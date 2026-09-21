Преди срещата Тръмп - Си Дзинпин: САЩ и Китай обсъдиха търговията и изкуствения интелект

Съединените щати и Китай са провели успешни разговори по въпросите за търговията и изкуствения интелект. Това съобщи американският министър на финансите Скот Бесент.



Новината беше потвърдена и от китайска страна, от където допълват, че Вашингтон е предложил механизъм за уведомяване във веъзка инциденти, свързани с изкуствения интелект, когато те биха засегнали националната сигурност. Разговорите стават дни преди визитата във Вашингтон на китайския президент Си Дзинпин. Той ще бъде посрещнат от Доналд Тръмп в Белия дом на 24 септември. Очаква се Тръмп и Си да се договорят за по-ниски мита за някои стоки.