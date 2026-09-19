Какъв е мащабът на трафика на екзотични диви животни?

Пет малки орангутана, изоставени в индийска гора, разкриха съществуването на „мащабна“ търговия с екзотични диви животни, при която трафиканти вкарват в страната все по-редки видове, пише Франс прес, позовавайки се на твърдения на експерти.

Експертите предупреждават за разрастваща се търговия за милиони долари със застрашени животни - включително човекоподобни маймуни, прекарвани нелегално през разкъсваната от конфликти Мианмар, за да задоволят търсенето сред заможни индийци, които търсят екзотични символи на статус, с които да се хвалят в социалните мрежи.

Застрашените от изчезване орангутани се срещат естествено само на индонезийския остров Суматра и на Борнео - остров, поделен между Индонезия, Малайзия и Бруней.

Въпреки това петте малки орангутана бяха открити от горски служители в Баласор, в източния индийски щат Одиша.

Животните, които са на възраст около година и половина, в момента се отглеждат в зоологическа градина, а Индонезия е поискала връщането им.

Високопоставен служител от индийското Бюро за контрол на престъпленията срещу дивата природа посочи, че „хиляди инфлуенсъри в социалните мрежи“ популяризират екзотични видове като домашни любимци онлайн, като по този начин стимулират търсенето сред последователите си.

„Това е огромен пазар“, каза служителят, пожелал анонимност, тъй като няма разрешение да говори пред медиите. „Богатите хора ги държат в домовете си.“

Правителствени данни показват, че по силата на схема за доброволно деклариране, до февруари 2021 г. над 40 000 души са регистрирали екзотични животни. Според анализатори тази цифра вероятно представлява само малка част от животните, намиращи се в частни ръце.

Шекхар Кумар Нирадж, бивш ръководител за Индия на международната организация Traffic, която се бори с незаконната търговия с диви животни, заяви, че скокът в трафика е свързан и с „нарастващия брой“ животни, отглеждани в частни домове. „Частните зоологически градини нарушават законите в изключително тревожен мащаб в цялата страна“, каза Нирадж.

Индийските федерални власти засега не са отговорили на запитванията за коментар от страна на АФП.

Индийският клон на Световния фонд за дивата природа (WWF-India) е регистрирал 56 случая на конфискация, обхващащи около 4000 екзотични животни, само през 2022 г.

През октомври 2025 г. митнически служители в Мумбай задържаха пътник, пренасящ два застрашени от изчезване гибона, натъпкани в регистриран багаж. Други случаи на конфискация в Мумбай през миналата година включват гущери, дървесни опосуми и десетки отровни пепелянки.

През 2024 г. служители на горската администрация откриха и иззеха контрабанден орангутан от апартамент в щата Махаращра.

Експертите обаче предупреждават, че подобни конфискации представляват само малка част от целия обем на тази търговия.

„Мащабът е много, много по-голям от това, което реално виждаме въз основа на данните за конфискациите“, каза Джими Бора от природозащитната организация „Аараняк“ (Aaranyak).

Не е ясно как точно орангутаните са били докарани в Одиша – маршрут от над 2000 километра по море и 7000 километра по суша. Полицията е започнала наказателно разследване.

Експертите посочват, че освен летищата и официалните товарни маршрути, сухопътната граница между Мианмар и североизточната част на Индия е ключов път за трафик.

През последните години властите са конфискували и други екзотични примати в региона, прекарани контрабандно по горски пътеки през границата.

„Става дума за огромни участъци от много пропусклива граница“, отбеляза още Бора от „Аараняк“, цитиран от Франс прес.