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Младеж загина след катастрофа на АМ "Тракия", майка и две деца, пътували с него, са ранени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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младеж загина катастрофа тракия
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Младеж на 19 години е загинал при пътен инцидент на автомагистрала "Тракия" рано тази сутрин, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Инцидентът е станал около 4.00 часа в района на 56-и километър в посока Бургас, а на мястото са изпратени автопатрули на сектор "Пътна полиция", аварийно спасителен екип на противопожарната служба в Пазарджик и линейки на "Спешна помощ".

Установено е, че лекият автомобил е излязъл от платното за движение. Той е бил управляван от 19-годишен жител на с. Мелница, област Ямбол, а в колата са пътували майка на 31 години и двете ѝ деца - на 5 и 3 години от гр. Елхово.

Водачът е починал на място, а пострадалите пътници от автомобила са транспортирани в Областната болница в Пазарджик.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура. Изясняват се причините за произшествието.

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