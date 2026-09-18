Министър Найденов за "Баба Алино": Има дисциплинарно дело срещу един нотариус, проверяват се още 12

Във връзка със сделки в местността Баба Алино се проверяват от Инспектората към министъра на правосъдието 12 нотариуси, при трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това обясни по време на парламентарен контрол министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, при другите нотариуси става дума за една-две сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара.

Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията, като при тях също се извършват проверки.

По информация от прокуратурата към 17 септември в Окръжна прокуратура – Варна има шест преписки, свързани с незаконно строителство в местността Баба Алино. Основното досъдебно производство е образувано по данни за евентуални длъжностни престъпления. Отделно се проверяват и данни за предполагаемо пране на пари.

В Районна прокуратура – Варна има девет досъдебни производства по различни аспекти на казуса – за документни престъпления, неверни декларации, незаконна сеч, предполагаема измама и други деяния.

По едно от тях разследването е приключило и на 20 юли 2026 г. е внесен обвинителен акт в съда срещу един човек за възпрепятстване на държавни и общински служители да извършат проверка. По друго – двама души са обвиняеми за издаване на удостоверения за търпимост, свързани с неверни обстоятелства.