Снимката "Короната" на българския фотограф Радослав Свирецов спечели първо място в световен конкурс

Българският фотограф и архитект Радослав Свирецов спечели първо място в категория „Полярни сияния“ (Aurorae) на международния конкурс Astronomy Photographer of the Year 2026, организиран от Кралската обсерватория в Гринуич, Лондон, съобщи той.

Отличената фотография на Свирецов е озаглавена The Crown („Короната“) и е заснета край малка църква в Исландия през януари 2026 г. по време на силна геомагнитна буря. Снимката е направена малко преди полунощ, далеч от градските светлини. По време на снимките индексът, измерващ интензитета на геомагнитната активност, достига стойност седем, отбелязва авторът.

„В моменти като този изпитвам единствено благодарност - че просто съм бил на правилното място в правилния момент“, казва Радослав Свирецов. „Небето сияеше, а пейзажът под него беше осветен от силата на Северното сияние. В определени моменти сиянието беше толкова силно, че дори осветяваше земята под нас, превръщайки всичко в бяло - сякаш нощта за кратко беше изчезнала“, разказва фотографът.

Това е второ участие на Свирецов сред отличените фотографии в конкурса. През 2024 г. негова фотография е включена в краткия списък на Astronomy Photographer of the Year. Наградената фотография е част от изложбата Astronomy Photographer of the Year в National Maritime Museum в Гринуич, Лондон. Тази година експозицията представя 100 от отличените фотографии в конкурса. Тя се открива днес, 18 септември, и ще остане в Лондон до средата на 2027 г, казва още той.

През 2026 г. Свирецов печели и първо място в международния финал на EISA Maestro в категорията за единична фотография с въздушен кадър от Виетнам. Негови снимки са публикувани и представяни от международни медии и фотографски издания, сред които The Times, Forbes, The Guardian, PetaPixel и Bored Panda.

През 2024 г. Свирецов получава Наградата на Столичната община за постижения в областта на фотографията, а през 2025 г. е сред отличените в Ten Outstanding Young Persons of Bulgaria. Негови фотографии са получавали признание и в международни конкурси, сред които World Food Photography Awards и 35AWARDS.

Радослав Свирецов е архитект, фотограф и пътешественик. Роден е в Бургас и завършва архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. От 2025 г. живее в Исландия, където развива фотографска работа, посветена на природните процеси и пейзажите на страната, включително вулканични изригвания, ледници и Северното сияние.