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Празникът на торта "Гараш" ще подслади жителите и гостите на Русе този уикенд

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Празникът на торта "Гараш" ще подслади жителите и гостите на Русе този уикенд
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Петото издание на празника на торта "Гараш" ще се състои утре и на 20 септември (неделя) в Русе. Двудневната програма ще събере на едно място кулинарни предизвикателства, детски занимания, музика, изкуство и възможности за разходка из историята на града. Това съобщи заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова.

Началото ще бъде поставено утре с конкурса за най-добра торта "Гараш".

"Той е в малко по-различен формат през тази година. Близо 150 участници от цялата страна ще се състезават в три категории - за традиционна, нетрадиционна и домашна торта "Гараш". В рамките на конкурса, който ще продължи два дни, ще има и сладкарски демонстрации, като традиционно и публиката ще може да опита от тортите на участниците", обясни Стефанова.

През целия ден посетителите ще могат да се включат в различни събития. Около Паметника на свободата ще бъде разположена алея "Модни пространства" с фотокът, творческа работилница за малки и големи и базар с ръчно изработени изделия от дизайнери.

В пространството пред сградата на Русенската опера ще се състои детски мастър клас по сладкарство с шеф Иван Александров, а най-малките гости ще могат да се забавляват и с анимация от Русенската художествена галерия и състезанията на академия "Деца шампиони".

Любопитни срещи очакват публиката и в програмата на "Детска торта "Гараш", организирана от професионалната гимназия по туризъм "Иван П. Павлов", както и в събитието "Класическа музика и шоколад". За любителите на градската история са предвидени две пешеходни туристически обиколки с екскурзовод.

Програмата в късния следобед включва и прожекция на филма "Ема и Шоколандия", а вечерта ще продължи с музиката на DJ Groovy George. Кулминацията ще бъде концертът на Queen Sensation, след което ще има и лазерно шоу на Анди Фолкнър.

Програмата през втория ден е посветена също на шоколадови експерименти и кулинарни срещи. На сцената пред сградата на Общината публиката ще може да наблюдава поредица от кулинарни демонстрации с шеф-готвачи.

Шеф Дария Русанова ще представи "Шоко-мания: Разтопи ме, оформи ме, спечели ме!", шеф Светлана Генова - "ШокоБаница: Разточи и спечели", а шеф Иван Сарамандов и шеф Томас Юит - "Ледения сблъсък: азот и шоколад". След тях ще бъдат представени "Карамелената прегръдка на Гараш" с шеф Момчил Кирилов, "Модерна класика: Вкусът на утрешния ден" с шеф Михаил Найденов и "Импровизирай това! Сладкарски оцелявания" с шеф Иван Александров. Част от демонстрациите ще включват и игри с публиката.

Кулминацията на кулинарната програма ще бъде награждаването на победителите в конкурса за най-добра торта "Гараш".

Програмата вечерта предвижда концерт на певеца Роби, с което ще бъде закрито двудневното събитие.

В центъра на Русе и през двата дни ще има двайсетина шатри, на които ще се предлагат различни сладки изкушения - вариации на торти, шоколади и бонбони "Гараш".

Стефанова каза, че по техни изчисления миналогодишното издание е било посетено от близо 8000 души. Тя припомни, че празникът на сладкия шедьовър неслучайно се организира в крайдунавския град. Според изследвания торта "Гараш" е създадена в Русе - града, известен като "Малката Виена". Сладкото изкушение се ражда през 90-те години на 19-и век от кулинарните умения на Коста Гараш, който се позовава на рецептата за виенската торта "Сахер".

#торта Гараш #уикенд #Русе #празник

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