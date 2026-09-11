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Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България

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Чете се за: 02:17 мин.
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България. Валежите ще са на много места, интензивни, макар и кратки, ще има гръмотевични бури и градушки.

В Западна България още през нощта вятърът ще се усили до умерен, ще бъде северозападен - захлаждането ще започне.

След обяд в цялата страна ще се ориентира от северозапад. Температурите ще са от 26°-27° в Северозападна България до 33° - 34° на югоизток, в София - около 27°.

Над Черноморието ще е слънчево. Привечер от запад облачността ще се увеличава, но ще е все още почти без валежи. Вече през нощта срещу неделя те ще достигнат и източните райони от страната.

Ще духа умерен югоизточен вятър, но до вечерта също ще се ориентира от запад-северозапад. Температурите ще са от 27° до 29°. Морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала.

На много места в масивите в Западна и в Централна България се очакват валежи, гръмотевични бури, градушки. Силният северозападен вятър ще е причина и за осезаемото захлаждане.

В централните части на Балканите ще има интензивни валежи и гръмотевици. Слънчево ще остане в източните, в крайните южни, а след обяд - и в северозападните райони от полуострова. Ще бъде ветровито, температурите ще са понижават.

Същото време ще е у нас в неделя.

Валежи и гръмотевици ще има над източната половина от страната.

В Западна България ще има доста слънчеви часове. Температурите ще са от 18 в североизточните райони до 27° в северозападните и крайните югозападни.

В понеделник ще е слънчево, вероятността за валежи е малка, вятърът ще отслабне. Облачно ще бъде обаче на 15 септември - вторник. Ще има превалявания, макар и слаби. Температурите сутринта ще са от 11° до 16°, следобед - от 20° до 25°.

В сряда ще превалява главно в планините, сутринта ще е доста хладно и мъгливо, но следобяд пък ще започне затопляне.

#захладняване #с гръмотевици #Прогноза за времето, #валежи #новини в Метрото

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