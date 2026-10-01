Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради предотвратения атентат във Великобритания

Британската полиция арестува мъж с иранско и британско гражданство във връзка с предотвратения атентат срещу военновъздушната база "Феърфорд", използвана от американски бомбардировачи за удари срещу Иран.

Задържаният е 27-годишен мъж, арестуван в централния лондонски квартал Уестминстър. Втори мъж на 26 години е бил разпитан във връзка с инцидента от неделя. Полицията е обискирала и два имота.

Говорител на службата за борба с тероризма съобщи, че продължава разследването, което по думите ѝ е изключително сложно и се проверяват множество версии.

Все още не се изключва зад готвения атентат да стоят чуждестранни субекти, уточниха от службата. Подобно твърдение направи преди дни и американският държавен секретар Марко Рубио.

От Техеран категорично отричат да стоят зад осуетения атентат, макар преди няколко месеца от иранската Революционна гвардия да обявиха, че базата "Феърфорд" е легитимна цел за тях.