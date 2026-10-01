Руски граничен патрул задържа кораб, плаващ към Естония

Руски граничен патрул е задържал товарен кораб във Финския залив в Балтийско море, съобщава естонската обществена телевизия.

Корабът "Вестерботен" е плавал под кипърски флаг и се е бил насочил към естонското пристанище Силамяе. Преди да бъде задържан, плавателният съд е преминал през руски териториални води. Русия, Естония и Финландия имат споразумение за корабоплаването, съгласно което преминаването през този маршрут е разрешено за големите плавателни съдове, за които плаването в плитките естонски води е много по-рисково.

Засега естонската транспортна администрация не е получила официална причина за задържането на кораба. От службата потвърдиха инцидента, който определиха като "неприятен, но не и необичаен".

Преди година Русия задържа петролен танкер, отплавал от Силамяе - естонско пристанище, към което все по-малко кораби плават именно, за да не преминават през руски териториални води.

Говорител на естонската транспортна администрация коментира, че всяка страна има право да претърсва кораби в свои териториални води, ако сметне това за необходимо, но това не отменя правото им да плават безопасно.