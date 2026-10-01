Срещу високите цени на горивата: Германия понижи акциза за втори път тази година

За втори път тази година германските власти намаляват акциза на горивата, в опит да овладеят високите цени.

Мярката влезе в сила в полунощ и ще е за срок от 3 месеца. Очаква се цената на бензина и дизела да се понижи с 16.7 цента на литър.

Високите цени на горивата доведоха и до скок на инфлацията в Германия. Не е сигурно, че крайните потребители ще усетят облекчение в портфейла си, тъй като германските бензиностанции не са задължени да намаляват цените си.