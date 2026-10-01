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В търсене на по-добри цени: Нидерландци масово пазаруват в Германия

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Чете се за: 02:27 мин.
По света
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Бум на нидерландски клиенти в пограничните градове в Германия. В търсене на по-евтин бензин и стоки, все повече жители на Нидерландия избират да правят седмичния си пазар в чужбина. Как реагира местният бизнес?

14,5 млн. трансакции с карта на нидерландски клиенти в германски супермаркети - това показват данните само за първата половина на тази година. Това, според местния бизнес, е почти двойно увеличение на броя на чуждестранните им клиенти. Причината - в Германия, голяма част от стоките от първа необходимост са значително по-евтини.

Все по-често на германските бензиностанции се виждат автомобили с нидерландска регистрация - докато в Нидерландия литър бензин се продава средно за 2,73 евро, в Германия цената е с около 25 цента по-малко. Близо 50 цента на литър пък спестяват хората избрали да заредят в Белгия.

"Идвам тук с дъщеря си - тя налива бензин, а аз пазарувам всичко необходимо за седмицата."

Германия се е доказала като най-привлекателната дестинация за седмичен пазар. Дори в делничен ден на този паркинг пред супермаркет в Краненбург е трудно да се намери свободно място. Находчиви търговци вече са сложили табели с промоции на нидерландски.

"Преди си мислех, че не си струва да пътувам за пазар, но цените са наполовина по-ниски - това не е никак малка разлика."

Освен хранителни стоки, нидерландците пазаруват още лекарства и козметика, както и тютюневи изделия.

Тобаяс Брокли, продавач на тютюневи изделия: "Между 80 и 90% от клиентите ми са нидерландци."

Този мъж няколко пъти седмично предприема 15-минутно задгранично пътуване - убеден е, че няма по-удобен начин за пазаруване.

"Ако се обадиш предварително, всичко вече те чака опаковано - влизам, плащам и си тръгвам."

Освен нидерландци все повече хора от Швейцария, въпреки високите средни заплати в страната, избират да спестят средно 30 - 40 евро за пазар, като похарчат пари в Германия, вместо у дома.

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