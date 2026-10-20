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ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора , Репортер: Елеана Цанова
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Има данни, че са отклонени огромни суми от бюджета

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
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Полицейски служители влязоха в сградата на Община Сунгурларе и иззеха документи от местната администрация.

По информация на "По света и у нас" се извършват множество действия по разследването на обществени поръчки, за които има данни, че са отклонени огромни суми от бюджета.

Проверява се как са изпълнени, на каква стойност, какви са платените суми и дали извършените дейности съответстват на платените средства. В хода на операцията са установени фиктивни дейности и порочни практики при избор на изпълнителите.

Кметът Димитър Гавазов заяви пред БНТ, че в момента пътува обратно към града след командировка и все още не е запознат с действията на полицията.

#Община Сунгурларе #полицейска акция

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