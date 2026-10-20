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Наталия Ефремова: Подготвят се законодателни промени за намаляване на хората на МРЗ

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Предстои разговор за намаляване броя на хората, които получават минимална работна заплата и увеличаване на възможностите за по-добро възнаграждение. Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки, заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международна конференция, на тема "Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне".

Наталия Ефремова - министър на труда и социалната политика: "Това е един път, който ние ще вървим съвместно от тук насетне, с дългосрочни намерения за това да преценяваме как точно, с определените законодателни решения, които взимаме, постигаме адекватност на минималната работна заплата. Тогава, когато тя не може да се постигне, разбира се, че трябва да се направят съответните промени, за да вървим в посока на това тя да е адекватна мени".

#Наталия Ефремова #КНСБ #международна конференция #новини в Метрото

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