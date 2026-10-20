Топло и слънчево време, с температури до 23° днес

В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, със слаб, в източните райони и по Черноморието – умерен вятър, с посока от изток-югоизток. Максималните температури днес ще бъдат в интервала от 18 до 23°, на морския бряг – от 17 до 19. В София следобед температурата ще достигне 19°, колкото беше и вчера.

През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. Над източните райони ще има значителна облачност и мъгли. Минималните температури утре ще бъдат – между 5 и 12°, в София – около 6. До обяд видимостта и в Източна България ще се подобри и в цялата страна ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26°, в София – около 21, по Черноморието от 17 до 21°. Ще бъде ветровито, с умерен и силен югозападен вятър.

И на морския бряг сутринта ще бъде облачно и мъгливо, но до обяд видимостта ще се подобри и в следобедните часове ще бъде слънчево. Вятърът ще бъде умерен, от юг-югоизток, а температурата на водата е 17-18°.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен на север от планините и временно силен юг-югозападен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 9° на Алеко, до 15 на Пампорово.

В четвъртък ще се задържи топло за сезона с максимални температури почти навсякъде – над 20°. Облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще превали. През нощта срещу петък в Северозападна България се очакват значителни валежи от дъжд и гръмотевични бури. В петък ще вали на много места в страната, в отделни райони – интензивно. Вятърът ще се усили и дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. През почивните дни ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще се понижат, а максималните слабо ще се повишат.