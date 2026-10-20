Сигурността в Черно море: Американски самолет патрулира над Варна

Американският военен самолет “Посейдон” е патрулирал над Черно море след зачестилите атаки с дронове над търговски кораби близо до бреговете на България и Румъния. Министерството на отбраната също е предприело допълнителни мерки за сигурност по Българското Черноморско крайбрежие. Армията ни използва дронове за наблюдение освен на крайбрежието, а и на прилежащото въздушно и морско пространство.
Американският военен самолет боинг "Посейдон" е кацнал на летището във Варна в следобедните часове на 18 октомври. Самолетът е пристигнал у нас от италианската авиобаза в Сицилия. Машината е летяла на ниска височина. Като мисията на военния самолет е била разузнаване в западната част на Черно море.
Военният самолет "Посейдон" също така е специализиран за морски патрул, борба с подводници и проследяване на надводни съдове. Появата на военния самолет в региона на Черно море идва след зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България и Румъния.
Рибари от Варна казаха, че вече не могат да ловят риба в традиционните зони извън 12-милната зона на България и се налага да работят по-близо до брега.
Александър Тръпчев, председател на рибарско сдружение: "В тази ситуация корабите не могат да плават нощно време поради страха от попадане на отломки от военните действия. Много често се срещат плаващи останки от дронове. Да не говорим за стрелбите, които се случиха преди няколко дни. Това е недопустимо, хората работят със страх. Това корабче, преди няколко дни попадна на кораба, който е изоставен около румънската граница, между Румъния и България, което е навигационна опасност, без светлини."
Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.