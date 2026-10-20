Сигурността в Черно море: Американски самолет патрулира над Варна

Американският военен самолет “Посейдон” е патрулирал над Черно море след зачестилите атаки с дронове над търговски кораби близо до бреговете на България и Румъния. Министерството на отбраната също е предприело допълнителни мерки за сигурност по Българското Черноморско крайбрежие. Армията ни използва дронове за наблюдение освен на крайбрежието, а и на прилежащото въздушно и морско пространство.

Американският военен самолет боинг "Посейдон" е кацнал на летището във Варна в следобедните часове на 18 октомври. Самолетът е пристигнал у нас от италианската авиобаза в Сицилия. Машината е летяла на ниска височина. Като мисията на военния самолет е била разузнаване в западната част на Черно море.

Военният самолет "Посейдон" също така е специализиран за морски патрул, борба с подводници и проследяване на надводни съдове. Появата на военния самолет в региона на Черно море идва след зачестилите атаки с дронове срещу търговски кораби близо до бреговете на България и Румъния.

Рибари от Варна казаха, че вече не могат да ловят риба в традиционните зони извън 12-милната зона на България и се налага да работят по-близо до брега.