Войната в Черно море затруднява българските рибари: Уловите са намалели, а разходите растат

Военните действия в Черно море се отразяват сериозно на българския рибарски сектор. Заради опасността от отломки от дронове и други военни обекти рибарите избягват традиционните си места за улов и са принудени да работят по-близо до брега.

Александър Тръпков, председател на рибарско сдружение: „Обстановката е много тежка за нас. Не можем да практикуваме традиционния риболов, който в много случаи е в икономическата зона, на 10 до 30-40 мили от брега. Корабите не могат да плават нощем заради опасността от отломки от военните действия. Хората работят със страх.“

По думите му рибарите не са ставали директни свидетели на атаки, но са попадали на изоставени кораби и плаващи отломки, които представляват опасност за плаването. Допълнителен проблем е намаленият улов. Според Тръпков детонациите и взривовете разпръскват пасажите, а корабите се връщат с количества, които са под 50% от обичайните.

„В момента риболовът е на оцеляване. При разходи за гориво от порядъка на 500-600 евро на ден и ниски изкупни цени става почти безсмислено да излизаш в морето“, коментира той.

Рибата се продава за около 1 до 3 евро от кораба, а ограниченият износ и малкият вътрешен пазар затрудняват реализацията на улова. Предвидената помощ за гориво също не решава проблема, тъй като според представителя на бранша размерът ѝ е обвързан с оборотите на фирмите. При слаб улов приходите намаляват, а с тях и възможността за получаване на подкрепа.

„Ако няма помощи, скоро няма да има кой да влиза в морето за риба“, предупреди Александър Тръпков.

Рибарите изразяват притеснения и за дългосрочните екологични последици от потопените кораби. Според тях горивото от плавателните съдове може да причини замърсяване на морската среда и да засегне местообитанията на рибните пасажи.

Заради съчетанието от рискове за сигурността, високи разходи и намалени приходи секторът настоява за адекватна подкрепа, за да може риболовът да остане поминък за хората по Черноморието.

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