172 снегопочистващи машини работят на терен в София. Още 6 обработват пътищата на Витоша. Снеговалежът продължава, продължава и работата на екипите. Това заяви кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

Обработките са започнали вчера в 6.30 ч. в районите с по-голяма надморска височина. Към 12.30 ч. техниката е била разположена на 62 точки за бърза реакция в целия град.

Според кмета, пътищата са били обработени със смеси против заледяване, а после и избутването на натрупания сняг, като екипите са работили през цялата нощ.

Приоритет са основните булеварди, маршрутите на градския транспорт и общинските пътища. От 5.00 часа тази сутрин се почистват и спирките. Поетапно преминаваме към кварталните улици и тротоарите, но продължаващият снеговалеж налага повторни обработки на основните артерии.

Градският транспорт се движи при зимни условия. Има леки закъснения по автобусните и тролейбусните линии. По-сериозни са забавянията на автобуси № 180 и № 182 заради паднало дърво.

Автобус № 59 се движи до гара „Владая“. Затруднено е движението на трамваите, като по част от трасетата то е преустановено. Трамвай № 8 не достига до ж.к. „Люлин“.

Пътищата на Витоша са почистени и отворени за движение на автомобили. Временно е ограничено движението на автобусите до планината. Контролът е постоянен.

Само за последното денонощие наложените санкции на фирмите за установени нарушения и неизпълнение са близо 100 000 евро. Ще продължим да изискваме спазването на договорите.

Терзиев се обърна към софиянци с призив да почистят пред домовете си, да не излизат с автомобили, неподготвени за зимни условия и да подавайте сигнали за непочистени спирки през Call Sofia.

Екипите ще продължат да работят, докато е необходимо.