Ограничава се движението на товарни автомобили над 12 тона по път II-73 (Шумен – Бургас през Ришкия проход), поради снегонавявания на територията на област Бургас.

Eкипи на „Пътна полиция“ регулират движението и спират тежкотоварните автомобили, пътуващи към Бургас, с цел предотвратяване на инциденти и гарантиране безопасността на пътуващите. Ограниченията остават в сила до подобряване на метеорологичните условия и нормализиране на обстановката.

Въведената снощи забрана за движение на леки автомобили по пътя между Шумен и Силистра и Нови пазар - Никола Козлево е отменена. Пътните участъци са почистени и движението на всички леки автомобили е възстановено и се осъществява при зимни условия.

До тази сутрин от пътищата в Шуменско са евакуирани 10 души. Към момента няма данни за населени места без електрозахранване.

От полицията призовават шофьорите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия и да шофират внимателно.