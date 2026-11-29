Силният вятър и снеговалежът оставиха 13 населени места в общините Айтос и Руен без електрозахранване.

В община Руен без ток са Вишна, Дропла, Дъскотна, Трънак, Струя, Каравелово, Соколец, Добромир и Билка. В шест от селата електрозахранването е прекъснато още от снощи. В района има сериозни снежни навявания.

В община Айтос без ток са Карагеоргиево, Тополица, Черноград и Пирне. Работи се по възстановяване на електрозахранването.

Всички пътища в община Айтос са проходими при зимни условия и се опесъчават. На места има заледявания и снежни навявания, най-вече по пътя Айтос – Мъглен. От общината призовават да не се предприемат пътувания, ако не са наложителни. Автобусите между Айтос и Бургас се движат по разписание.