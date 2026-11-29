Заради обилния снеговалеж и лошите метеорологични условия е преустановено движението на влаковете в няколко железопътни участъка, съобщиха от НКЖИ.

От 3.10 ч. между гарите Елисейна и Мездра – по път № 1 и път № 2 по направление София - Варна.

От 5.30 ч. между гарите Оризово и Свобода – по направление Пловдив – Стара Загора.

Към момента е подадено напрежение в контактната мрежа по път № 1 в участъка Елисейна – Мездра.

Вечерният бърз влак от София за Варна не е дерайлирал и вече пътува към Мездра, уточняват от НКЖИ.

За пътниците е потърсено съдействие от автобусна фирма за осигуряване на алтернативен транспорт, но превозът е отказан поради неразчистените пътища и усложнената пътна обстановка.

По време на престоя си на гара Елисейна влакът е бил под напрежение, като отоплението във вагоните е функционирало. В момента се организира раздаване на топли напитки на засегнатите пътници.

Поради възникнал технически проблем в района на гара София пристигащите и заминаващите влакове се движат със закъснение.

Със закъснение се движат и влаковете по направлението Перник – София.

Всички аварийни екипи на НКЖИ са на терен и работят по овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение по железопътната мрежа.

Призовават се пътниците да следят актуалната информация за движението на влаковете.